كاتب عن "الحوت الأزرق": "المنزل عليه عامل أساسي في تقويم سلوك الأبناء"

قال الكاتب أمجد المصري إن لعبة الحوت الأزرق تمثل خطورة شديدة جدا على الشباب.

وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن بداية هذا الموضوع كان من 2013 حينما ظهرت تلك اللعبة في روسيا من شاب روسي مضطرب نفسيا.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن السلطات الروسية قامت بالقبض على هذا الشاب الروسي إلا أن اللعبة لم تنتهي وانتشرت بين الشباب على مستوى العالم.

وتابع المصري، أن الأسرة عليها عامل أساسي في تقويم سلوك أبناءهم خاصة في سن المراهقة لأن اللعبة تستهدف من هم في ذلك السن، مشيرا إلى أنه يرى أنه ليس بالضرورة أن يتوجه الشاب أو الطفل إلى النوم ومعه هاتفه وذلك ليس تقيدا للحرية أو أن يتم فصل الإنترنت تماما من بعد منتصف الليل بالمنزل.