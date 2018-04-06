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الوطن

الصورة الأولى لخالد الفخراني ضحية "الحوت الأزرق" بالمحلة

منذ 36 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
الصورة الأولى لخالد الفخراني ضحية "الحوت الأزرق" بالمحلة

ننشر صورة " خالد الفخراني " ضحية لعبة الإنتحار "الحوت الأزرق "بالمحلة

نشرت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة البرلماني الأسبق، حمدي الفخراني، مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  صورة شقيقها خالد الفخراني، ضحية لعبة الانتحار "الحوت الأزرق"، وهو ما لاقى مواساة وعزاء من أصدقائها لفقدان عائلتها له، خلال أوائل الأسبوع الجاري.

وأعلنت الفخراني، بقولها: "ماكنتش حابة انشرله صورة علشان هو ماكانش بيحب ينشر صوره، ولا حتى ليه صورة على الفيس بتاعه، بس علشان في صورة لحد تاني منشورة على أنها لخالد، واحتياطا علشان ماينشرش صورة مش كويسة مغلوطة ليه، فدي صورة خالد أخويا وأدعوله وادعولنا ربنا يجمعنا بيه في أعلى درجات الجنة بإذن الله".

يذكر أن عائلة الفخراني، فوجئت بانتحار نجلها بشكل مفاجئ داخل غرفة نومه بمنزل العائلة، فيما اكتشفت أفراد العائلة سر انتحاره لمزاولته لعبة "الحوت الأزرق" عبر تطبيق على شبكات الإنترنت.

 

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