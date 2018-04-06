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الوطن

الاستعانة بالكلاب البوليسية لاستخراج جثث "عقار الإسكندرية"

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد الرملى
الاستعانة بالكلاب البوليسية لاستخراج جثث "عقار الإسكندرية"

الحماية المدنية تستعين بالكلاب البوليسية

استعانت، منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالكلاب البوليسية، للعثور على جثث المتوفين أسفل العقار المنهار شرق الإسكندرية، مع استمرار عمليات رفع أنقاض العقار المنهار الكائن بـ4 شارع القدس بمنطقة مصطفى كامل في الإسكندرية، مع تكثيف جهود قوات الحماية المدنية بقيادة العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة المدنية، واستخراج باقي الجثث من أسفل الأنقاض.

يذكر أن الحماية المدنية، انتشلت جثة لشاب يدعى عمرو عبد العزيز، من أسفل الأنقاض.

وانهار عقار كائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار، ويسكنه أسرتان.

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