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الوطن

"الأورمان" تحتفل بزفاف 10 عرائس وتسليم شيكات لـ68 عريسا في كفر الشيخ

منذ 43 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"الأورمان" تحتفل بزفاف 10 عرائس وتسليم شيكات لـ68 عريسا في كفر الشيخ

صورة ارشيفية

تنظم جمعية الأورمان، برئاسة اللواء ممدوح شعبان، غدًا، حفل زفاف جماعي لـ10عرائس أيتام، وذلك في نادى القوات المسلحة بكفرالشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، ووكيل وزارة الشؤن الاجتماعية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقال مدير جمعية الأورمان، إنه سيجرى تسليم شيكات لـ68 عريسًا، للفتيات اليتيمات، وتقديم هدايا عينية، وستشهد الحفلة فقرات عديدة منها التنورة، و فقرات فنون شعبية، كما سيتم فيها تكريم مادى لـ10 من الأطفال الأيتام المتفوقين، وتكريم 10 من حفظة القران الكريم، و10 من الأمهات المثاليات.

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