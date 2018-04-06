الفرق الفنية بـ"ثقافة المنيا" تحيي حفل زفاف جماعي

أحيت فرق الموسيقي العربية، الفنون الشعبية، ومسرح العرائس، التابعة لقصر ثقافة المنيا، بإشراف أقليم وسط الصعيد الثقاقي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل الزفاف الجماعي لعدد من الفتيات اليتيمات، الذي نظمته جمعية الأرومان بمسرح ديوان المحافظة.

تضمن الحفل فقرات فنية، بينها "رسم على الوجه، تنفيذ أشكال ورقية ملونة، عرض مسرحى لفرقة مسرح عرائس القصر تناول التفكير السليم"، من تأليف محمد بهجت وأداء تمثيلي ليلى قطب، ياسر فؤاد، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عددا من الأغاني تناسب الحدث، وذلك بقيادة المايسترو أحمد دسوقي، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سيد توني، فقرات تعبر عن التراث المنياوي وفقرة للتنورة.

وقد شاركث الفرق الفنية بثقافة المنيا، في احتفاليتين الأولى بالمعهد الديني الأزهري، حيث قدمت فرقة مسرح العرائس عرضًا بعنوان "أسعد تسعد غيرك"، من تأليف الفنان محمد بهجت وأخراج الفنان ياسر فؤاد، والثانية بمجمع مدارس السادات، وتضمنت عروض ترفيهية ومسابقات ورسم على الوجه نفذه فنانى القصر بالتعاون مع فريق نورخان "رواد القصر الشباب".