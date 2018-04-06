بعد قتلهم 8 شهداء بالرصاص.. جيش الاحتلال: سنرد بقوة على الفلسطينين

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن سلطات الاحتلال ليست قلقة حيال ما يحدث في فلسطين المحتلة من تظاهرات، موضحًا أنها جاهزة لمنع كل ما أسماه بالاعتداءات التخريبية، مدعيًا أن "جماعات ارهابية حاولت تنفيذ اعتداءات".

واستشهد اليوم 8 فلسطينيين وأصيب 1070 آخرين، جراء المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين المشاركين في الموجة الثانية من مسيرات العودة الكبرى، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم.

وأضاف أدرعي، خلال تصريحات لفضائية "FRANCE 24"، أن سلطات الاحتلال حافظت على سيادة الاحتلال الاسرائيلي بمنع اقتحام المنطقة الحدودية مع غزة، بحسب قوله.

وهدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نقلق من تظاهرات وتكتيكات الفلسطينيين، لأننا جيش قوي، ولا نعتقد أن هذه المظاهرات تجدي نفعًا، فيمكن أهل غزة الاعتراض على المشاكل التي تواجههم، والتي تتسبب حماس فيها".

وأردف: "نحن نؤمن بالتعبير عن الرأي، ولكن لا نسمح بالاعتداءات، وردنا قد لا يقتصر في منطقة الجدار".