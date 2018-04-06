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الوطن

الاحتلال يحظر دخول "الكاوتشوك" لغزة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الاحتلال يحظر دخول "الكاوتشوك" لغزة

صورة أرشيفية

قال رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع لغزة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن "الاحتلال ألغى تنسيق إدخال عدد من شاحنات إطارات السيارات التي كان من المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم الأحد القادم".

وبين فتوح، أنه كان من المقرر إدخال 4 شاحنات إلا أن الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجئ وغير مبرر، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ووصف القرار بأنه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، قد أوقفت سابقًا إدخال الإطارات المستعملة، حفاظًا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت بإدخال الجديد منها.

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