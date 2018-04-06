انتشال آخر ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية انتشلت منذ قليل جثمان آخر ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل شرق المدينة، وهي جثة للدكتور محمد نبيل عبد المنعم محمود 75 سنة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة كوم الدكة.

وأشار المحافظ إلى أنه متواجد بموقع الحادث، وجميع الأجهزة المعنية، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، وانتشال أي جثامين أخرى من المحتمل تواجدها، مؤكدًا على أنه جرى تزويد المنطقة المحيطة بالعقار بالتجهيزات الليلية من كشافات الإنارة وجميع المعدات اللازمة لتسهيل عمل القوات، والأجهزة المعنية والانتهاء من أعمال رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.