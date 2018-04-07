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الوطن

بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين

انطلقت فعاليات الموجة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، بمشاركة آلاف المواطنين من قطاع غزة، مع حرق آلاف الإطارات التالفة "الكاوتشوك" لحماية المتظاهرين السلميين من رصاصات جنود الاحتلال الإسرائيلي.

"الوطن" رصدت 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك":

1 - حلاق يشارك في المسيرة على طريقته الخاصة

شارك حلاق فلسطيني في مسيرة العودة الكبرى، أمس الجمعة، على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة، على طريقته الخاصة.

وقام الحلاق أيمن بريك، من مخيم النصيرات بلفتة خاصة، حيث قام بحلاقة شعر العديد من المواطنين الذين تجمعوا حوله "مجانا"، وذلك صدقة عن أرواح شهداء مسيرة العودة.

وتجمهر عدد من المواطنين حول الحلاق بريك، الذي دعا المشاركين بمسيرة العودة للقدوم إليه ليحلق رؤوسهم، عن أرواح الشهداء.

2- منع دخول إطارات السيارات لغزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء إدخال شاحنات تحمل إطارات سيارات "كاوتشوك"، كان مقرراً إدخالها لغزة، الأحد المقبل، عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة، رائد فتوح: "إن الاحتلال أبلغه بإلغاء إدخال الشاحنات المذكورة لقطاع غزة حتى إشعار آخر".

3- 10 شهداء و1354 مصابا فلسطينيا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء بلغ 10 شهداء، فيما أصيب 1354 مواطناً بينهم 33 حالة خطيرة في المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية، مبينة أن 551 في الرعاية وفي النقاط الطبية، و442 في مستشفيات الوزارة، و77 في المستشفيات الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من الإصابات 12 سيدة و48 طفلا، وذكرت أن من بين الإصابات 25 حالة خطيرة، و239 متوسطة، و156 طفيفة، ومن مجمل الإصابات 293 إصابة بالرصاص الحي.

4- الاحتلال يستخدم خراطيم المياه ضد المتظاهرين

مع تصاعد دخان الإطارات، استخدم الاحتلال خراطيم المياه في محاولة منه لإطفاء الدخان المتصاعد من آلاف الإطارات المشتعلة على الحدود، كما يطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من الطائرات على المتظاهرين، واستخدام الطائرات أيضا لمحاولة إطفاء "الكاوتشوك".

5- طفل فلسطيني يشارك على طريقته الخاصة

حاول أحد الأطفال بأنامله الصغيرة شرق مدينة غزة، المشاركة في المواجهات على طريقته الخاصة، وذلك من خلال تعبئة الأكياس بالرمال، لإقامة سواتر ترابية لحماية المتظاهرين من رصاص القناصة "الإسرائيليين".

 

بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين
بالصور| أبرز 5 مشاهد من "جمعة الكاوتشوك" في فلسطين

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