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الوطن

"الكهرباء": مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية كمرحلة أولى

اليوم AM 06:10
كتب: شريف سليمان
"الكهرباء": مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية كمرحلة أولى

المتحدث باسم الكهرباء

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تتعامل بإيجابية لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهوية إلى أرضية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإسكان والمرافق بميزانية قدرها مليار جنية كمرحلة أولى.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أن بعض المناطق بها خطوط هوائية لكن محدودة، ولا تمثل خطورة على المواطنين ومعظمها في الدلتا، وأنه تم التنسيق مع المحافظين للانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

وشدد متحدث "الكهرباء" على أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان لإزالة أضرار الكابلات الهوائية.

 

 

 

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