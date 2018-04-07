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الوطن

استشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في غزة

منذ 19 دقيقة
كتب: أ ف ب
استشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في غزة

جنازة أحد شهداء فلسطين - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، استشهاد فلسطينيين أحدهما صحفي فلسطيني متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص في المواجهات التي جرت الجمعة بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود القطاع.

وقالت الوزارة إن ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا المتمركزة في غزة، أصيب خلال مواجهات الجمعة.

وأعلنت الوزارة أيضاً استشهاد الفلسطيني حمزة عبد العال (20 عاماً) متأثرا بجروحه، ما يرفع إلى تسعة عدد القتلى في اعمال العنف مع الجيش الإسرائيلي الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة).

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة.

وجُرح نحو 500 فلسطيني بالرصاص الجمعة، بحسب الوزارة.

وتدفّق آلاف الفلسطينيين الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة واسرائيل واندلعت اشتباكات في عدة مناطق.

وأشعل متظاهرون اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة العربات العسكرية المصفحة، بحسب مراسلي فرانس برس، بينما ردّ الجيش الاسرائيلي باطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وتخللت المظاهرات في 30 مارس صدامات استشهد فيها 19 فلسطينيا في أقوى موجة عنف يشهدها القطاع منذ حرب 2014.

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