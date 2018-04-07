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الوطن

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الـ16 لـ"مجتمع الأعمال العرب"

منذ 24 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الـ16 لـ"مجتمع الأعمال العرب"

عبير عصام

تنطلق فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، والذي تنظمة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الموافق 7 إبريل الجاري بمشاركة مصرية.

وكشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وممثلة الجانب المصري في الملتقي، أن اللقاء يعد فرصة جيدة للتواصل العربي بين المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الملتقى سيناقش عددا من المحاور المهمة والتي تبرز في الساحة الاقتصادية العربية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أن عدد من المؤسسات والهئيات العربية ستشارك في اللقاء على رأسهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، مشيرة إلى أن اللقاءات سيتخللها مناقشات مهمة تدور حول تقييم الوضع الاقتصادي بالعالم العربي، والعلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن الفرص الاستثمارية بالعالم العربي سيتم التركيز عليها خلال مناقشات الملتقي، بالإضافة إلى الاقتصاد المعرفي والذي يعد بوابة رئيسية للعبور للمستقبل، والذي يتماشي مع محاور أخرى يأتي أبرزها الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، مؤكدة أن الملتقى سيناقش دور الشباب العربي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التطرق إلى الثورة الإلكترونية المالية والعملات الرقمية.

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