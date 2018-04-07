رئيس "الإذاعات الإقليمية" يعتمد خريطة "إذاعة الصعيد" في رمضان

اعتمد أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، الخطة البرامجية لإذاعة "جنوب الصعيد" في شهر رمضان، بمجموعة من البرامج وبرامج المسابقات أولها "براعم القرآن الكريم" من الساعة 4 إلى الساعة 5 عصرًا وهي مسابقة بين البراعم من سن 5 سنوات إلى 15 عاما في حفظ القرآن الكريم وجودة التلاوة والأحكام.

وتتضمن الخريطة، مسابقة بعنوان "محمد في القرآن" حول صفات النبى من الساعة 5:25 إلى الساعة 5:30 عصرًا، وبرنامج "إنه في يوم "حول أيام في حياة الضيف غيرت مجرى حياته سلبًا أو إيجابًا.

وتشمل الخريطة، برنامج "صفحة شخصية" حول أهم ما يطالعه الضيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما يتناوله على صفحته الشخصية وما يعجبه وما لا يعجبه وتقييمه لهذه المواقع، وبرنامج "رمضان في كل مكان" لقاءات حول قضاء شهر رمضان خارج مصر، وعادات وتقاليد وشعوره وهو يقضي الشهر الكريم خارج الوطن.

كما تشمل "أكلة رمضانية" و"روشتة رمضانية" و"حدث في رمضان"، بجانب عدد من البرامج التراثية التي أنتجتها الإذاعة المصرية قديمًا في شهر رمضان المبارك، إلى جانب "حواديت شعبية" من تراث الإذاعة المصرية، و"ليالي رمضان" حول إحياء ليالي رمضان بالتعاون مع فروع الثقافة بالمحافظات ومديريات الشباب والرياضة.