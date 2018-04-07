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الوطن

بالصور| محافظ كفرالشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة "رتل وارتق"

منذ 7 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفرالشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة "رتل وارتق"

محافظ كفرالشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، حفظة القرآن الكريم، خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بمسابقة القرآن الكريم، بالمركز التكنولوجى، بعنوان "رتل وارتق"، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وصلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وهناء شهاب وكيل المديرية والقيادات التنفيذية.

حيث تضمن الاحتفال عدد من الفقرات منها تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، والحديث النبوي الشريف.

ومنح الفائزون جوائز مالية من 100 إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى شهادات التقدير تقدم إلى الثلاث مراكز الأولى لكل المستويات لـ18 طالب وطالبة المتميزين.

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