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سفارة روسيا بلندن تطلب لقاء وزير الخارجية لمناقشة قضية سكريبال

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
سفارة روسيا بلندن تطلب لقاء وزير الخارجية لمناقشة قضية سكريبال

سيرجي سكريبال-صورة أرشيفية

أعلنت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم، أنها أرسلت مذكرة إلى الخارجية البريطانية تطلب عقد اجتماع مع الوزير بوريس جونسون، لمناقشة الوضع حول قضية العميل سكريبال.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم السفارة الروسية (لم تسمّه) قوله "يبدو أن اجتماع السفير ألكسندر ياكوفينكو مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد حان، بهدف بحث العلاقات الثنائية ككل، وقضية التحقيق في حادث سالزبوري (المدينة التي تعرض فيها العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، للتسمم) على وجه الخصوص".

ولا يمكن للسفارة إعطاء "تقييم مرضٍ لمستوى التعاون الحالي" مع وزارة الخارجية البريطانية، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف: "نأمل في الحصول على رد بنّاء من الجانب البريطاني، ونتطلع إلى تنظيم مثل هذا الاجتماع في المستقبل القريب جدا"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

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