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الوطن

إحباط هجرة غير شرعية لـ24 شخصا خلال تسللهم عبر الدروب الصحراوية لليبيا

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد بخات
إحباط هجرة غير شرعية لـ24 شخصا خلال تسللهم عبر الدروب الصحراوية لليبيا

ضبط مهاجرين غير شرعيين - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم، بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، من إحباط هجرة غير شرعية لـ24 شخصًا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية، وتمكنت الأجهزة من محاصرتهم في الدروب الصحراوية بالقرب من الشريط الحدودي.

وفحصت، اليوم، الأجهزة الأمنية بالسلوم، تحت إشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، جميع الأشخاص، وتبين أن من بينهم 4 من محافظة سوهاج، و6 من المنيا، و5 من بنى سويف، و7 من الفيوم، و2 من أسيوط، خلال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقال مدير أمن مطروح، إن هناك تعاون مع القوات المسلحة للحد من الهجرة غير الشرعية، وضبط المتسللين بالمدن الحدودية في السلوم وبراني وسيوة، بجانب تكثيف الجهود الأمنية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، والتي تعتمد على غلق الدروب الصحراوية، والمدقات الجبلية، التي يسلكها تلك العناصر، وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة.

جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، وإدارة منفذ السلوم البري، والقوات البحرية، وفرعي الأمن العام، والأمن الوطني بمطروح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجار العرض على النيابة.

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