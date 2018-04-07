وزير البيئة يلتقي نائب سكرتير "الأمم المتحدة" لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، حسين چادين رئيس مكتب منظمة الفاو بالقاهرة، وبحثا سبل التعاون لدعم مؤتمر التنوع البيولوجي المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وإمكانية التعاون في مجال الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية فيما يخص مجال الزراعة.

وإلتقى أيضا فهمي، بنائب السكرتير العام للأمم المتحدة للدول الأقل نموًا والدول الجزرية، فيكيتا أوتوكامانو، والتي طالبت بدعم مصر للدول الأقل نموًا والجزرية في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وأن تضع مصر في الاعتبار الأولويات والمخاطر التي تواجهها تلك الدول.

وبحث فهمي مع نائبة وزير البيئة والسياحة الألباني سبل التعاون الثنائي في مجالات البيئة وخاصة إدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف NAP Expo، والتي عقدت بشرم الشيخ على مدار يومين، وتمثل حدثًا سنويًا كبيرًا لبحث مشاكل التكيف مع التغيرات المناخية، تنظمه سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC"، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والشراكات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة حول كيفية تطوير خطط التكيف الوطنية "NAPs".