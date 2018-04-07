بالصور| وزير الداخلية يزور تواضروس في الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رفقة عدد من قيادات الوزارة بمقر الكاتدرائية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسته والأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب عبدالغفار، حسب بيان الوزارة، عن خالص تهنئته وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيدا بالدور الذي تلعبه الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال المخططات التي يتعرض لها والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية التي ميزت المجتمع المصري عبر التاريخ.

كما أشاد الوزير بمواقف الشعب المصري وصموده الاستثنائي الذي يظهره بمختلف مكوناته في مواجهة تلك المخططات، التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية.

فيما أشاد تواضروس بالدور الوطني للشرطة المصرية، مؤكدا أن ما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات وشهداء يعتبر نموذجا مشرفًا في التضحية والدفاع عن الوطن، معربا عن ثقته في قدرة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.