بالصور| رئيس حي العجوزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زار اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، الكنائس الواقعة في نطاق الحي، بشارع الحجاز في المهندسين وشارع ترعة الزمر، ويسار المحور بمنطقة أرض اللواء، وشارع محمد طلعت بمنطقة العجوزة، وهنأ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتابع الشبكشي رفع كفاءة المنطقة المحيطة بكنائس الحي من حيث النظافة والإنارة والإشغالات، وتوفير التأمين اللازم حول الكنائس.

ورافق رئيس الحي خلال الجولة نائبيه سمير شلبي وزينهم إدريس وجيهان أنور مساعد رئيس الحي، وناجي علي مدير الإشغالات وطارق سلمان مدير العلاقات العامة بالحي.