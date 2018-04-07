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الوطن

الخميس.. "على مر الأجيال" تحيي ذكرى عبد الحليم حافظ بالإسكندرية

منذ 15 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الخميس.. "على مر الأجيال" تحيي ذكرى عبد الحليم حافظ بالإسكندرية

دار أوبرا الإسكندرية

تحيي فرقة "على مر الأجيال" حفلا غنائيا في ذكرى الراحل عبدالحليم حافظ، وذلك يوم الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك بمشاركة فناني الفرقة ياسر سعيد، محمد الخولي ومحمد متولي.

المعروف أن عبدالحليم حافظ أحد رموز الغناء العربي وأهم المطربين المصريين، اسمه الحقيقي عبدالحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية في 21 يونيو عام 1929، ويعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة، كما يعد الممثل لمبادئ ثورة 1952 ويتجلى ذلك في أغانيه الوطنية حتى قيل أن أغاني عبدالحليم حافظ هي ثورة 23 يوليو في صورة أغاني، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 ، رشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج لكنه ألغى سفره، وعمل 4 سنوات مدرسا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا.

اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبدالوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه "صافيني مرة" التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبدالصبور وألحان كمال الطويل، بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، توفى عبدالحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركا إرثا فنيا ضخما.

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