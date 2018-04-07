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الوطن

"العدل": "الأعلى للإعلام" لن يستطيع تفعيل "مراقبة الأعمال" قبل عرضها

منذ 15 دقيقة
كتب: ضحى محمد
"العدل": "الأعلى للإعلام" لن يستطيع تفعيل "مراقبة الأعمال" قبل عرضها

محمد العدل

قال المنتج محمد العدل، "أنا ضد الرقابة في المقام الأول"، مضيفا أن الشاشات تلتزم بالمعايير المهنية والأخلافية بالأعمال المعروضة دون وجود فروض عليها، مبينا "من وجهه نظري أن المجلس الاعلى للاعلام لن يستطيع أن يفعل قرار مراقبة جميع المسلسلات قبل عرضها على الشاشات".

وأضاف "العدل"، لـ"الوطن"، أن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها أن معظم الأعمال الدرامية تدخل الموسم دون الانتهاء من تصوير المشاهد كاملة، بالاضافة إلى أن ميزانية معظم المسلسلات انخفضت، وبالتالي عدد المسلسلات أصبح أقلـ وكل هذا يعوق السوق الدرامي، ولا يحتاج الأمر إلى إضافة عراقيل تحجم من الفن وصناعة الدراما.

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