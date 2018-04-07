"إبداع" مسابقة لإبراز ودعم المواهب في بني سويف

وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بتكوين فريق عمل للإعداد لتنظيم مسابقة "إبداع" وذلك في كل المجالات الثقافية، والرياضية، والفنية، والعلمية، والمبادرات الرائدة المنفذة التي ساهمت في حل مشكلة ما، أو الأفكار غير التقليدية، أو التجارب الجديدة الناجحة، وغيرها.

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أن الهدف من هذه المسابقة هو إبراز المواهب والنجاحات والأفكار والمبادرات الرائدة لتقديم الدعم لها من خلال مجلس متخصص ومتكامل.

وأشار حبيب، إلى تخصيص مكافأة وتحفيز لكل متميز في عمله، وكل من يؤدي مهامه بكفاءة وإبداع ونجاحه في حل المشكلات، ومواجهة التحديات ببراعة، وبحلول وأساليب غير تقليدية، خاصة الشباب الذين يمثلون أمل المجتمع السويفي في تحقيق نقلة في كافة المجالات.