رئيس "الإنجيلية" يهنىء السيسي على فوزه بالرئاسة في احتفال عيد القيامة

شكر القس آندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في ختام كلمته خلال احتفال الطائفة، مساء اليوم، بعيد القيامة المجيد، الحضور من المسئولين، كما تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وشكره على إيفاد مندوب عنه لحضور الاحتفال، وكذلك رئيس الوزراء.

يذكر أنه يحضر الاحتفال، كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة مندوبا عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية، كما شهد الاحتفال قبل بدئه حضور رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الذي قدم التهنئة لقيادات الطائفة بالعيد.