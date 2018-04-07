تشديدات أمنية في العريش تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

شهدت مدينة العريش تشديدات أمنية، بالتزامن مع عيد القيامة واحتفالات الأهالي بشم النسيم بالمحافظة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء، أن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور سوف يزور، الأحد، بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بضاحية السلام بالعريش، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

وأعلن المكتب الكنسي بالعريش، أن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، سوف يكونون في استقبال المهنئين بالكنيسية البطريركية بحي الضاحية بالعريش، فيما يرافق المحافظ أثناء زيارته للكاتدرائية سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.