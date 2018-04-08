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الوطن

حاتم نعمان: السيسي أنقذ المنطقة من الدمار.. ولا تصالح مع الإخوان

منذ 48 دقيقة
كتب: دعاء نادي
حاتم نعمان: السيسي أنقذ المنطقة من الدمار.. ولا تصالح مع الإخوان

حاتم نعمان

قال الإعلامي حاتم نعمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ المنطقة العربية من الدمار، وانتشل مصر من المخططات الصهيونية والأجندات الخارجية، محذرًا الشعب المصري من جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول عمل "غسيل مخ" للمواطنين من أجل التشكيك في الدولة والقيادات الوطنية.

وأضاف "نعمان"، خلال تقديمه برنامج "حكاية وطن"، على قناة "إل تي سي"، أن جماعة الإخوان تحاول التشكيك في الانتخابات الرئاسية بنشر الشائعات والأكاذيب، ولكن المواطن المصري فهم ألاعيبهم، منتقدًا مطالبة الكاتب الصحفي عماد الدين أديب بالمصالحة مع الإخوان رغم الصداقة مع أديب.

وتابع: "يا جماعة إحنا في حالة حرب، وتوجد فتنة شديدة"، مشيدًا بالكاتب وحيد حامد، لرفضه المصالحة مع الإخوان، قائلًا إنه كاتب وطني جدًا، ويهمه مصلحة الوطن.

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