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الوطن

القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

منذ 10 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

جابر القرموطي

وصف الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" زواج المطرب حسام حبيب بالمطربة شيرين عبدالوهاب بالإنجاز الضخم.

وأضاف ساخرًا: "بعد الإنجاز الضخم لمشروع سد حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب هذا المشروع اللي هيجيب لنا الخير والنماء والسعادة بإذن الله".

ووجه القرموطي رسالة للفنان عمرو دياب قائلًا: "عايز الأستاذ عمرو دياب والأستاذة دينا الشربيني والله حرام والله حرام ياتحسموا يا تحسموا".

وتابع "الأستاذ عمرو دياب ده هضبة كبيرة والفنانة دينا الشربيني هضبة صغيرة ولازم تحسموا لنا الجدل ده عشان الناس بتحلم بيكوا، ولازم نشوف المشروع القومي الجبار ده ياما زواج ياما مش زواج".

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