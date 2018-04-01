بالفيديو| القرموطي يحذر من شريط لبان بسبب الأطفال

حذر الإعلامي جابر القرموطي من انتشار أحد أنواع "اللبان" على شكل أقراص دواء.

وقال القرموطي، خلال حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، إنه من الممكن أن يتناول الأطفال الدواء الحقيقي لاعتقادهم أنه هذا "اللبان".

وأوضح القرموطي أن أحد فريق الإعداد في برنامجه، رصد وجود هذا النوع من الحلويات الخاصة بالأطفال في أحد المتاجر الكبرى، محذرًا من تناوله.

وتناول القرموطي شريطا كاملا من اللبان الذي يتم تداوله، للتحذير من خطورة ذلك على الأطفال، خاصة في حالة وجود أدوية أخرى بالمنزل.