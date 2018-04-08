أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

كشف شاب يدعى "محمد" كان يلعب لعبة الحوت الأزرق تفاصيل المستويات العشرين الأولى من اللعبة والتي وصل إليها بالفعل قبل توقفه عن لعبها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن اللعبة تبدأ بطلب الإجابة عن بعض الأسئلة الشخصية وبناء صفحة شخصية للاعب بها كل معلوماته الشخصية.

وأوضح أن المستويات الأولى حتى المستوى السابع تطلب من اللاعب مساعدة والدته في أعمال المنزل وأنها طلبت منه رسم حوت وثلاث حروف بالإنجليزية بآلة حادة على جسده.

وتطلب اللعبة بعد ذلك معلومات دقيقة عن أصدقائك، خاصةً ممن هم من خارج ديانتك وأيضًا سلوكك مع أسرتك وسلوك أسرتك مع بعضهم البعض.

وأكد أنه ترك اللعبة بعدما طلبت منه إيذاء زميله القبطي، وجرحه بآلة حادة في الصليب الموجود على ذراعه.

وأضاف أن لعبة الحوت الأزرق تخترق حسابات الشخص ويتم تسجيل الحساب الذي يحمل كافة البيانات على الهاتف عليها وأنها تدعو إلى الإلحاد وتوصل من يلعبها إلى الانتحار.