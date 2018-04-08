تسجيل الدخول

الوطن

أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

الحوت الأزرق

كشف شاب يدعى "محمد" كان يلعب لعبة الحوت الأزرق تفاصيل المستويات العشرين الأولى من اللعبة والتي وصل إليها بالفعل قبل توقفه عن لعبها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن اللعبة تبدأ بطلب الإجابة عن بعض الأسئلة الشخصية وبناء صفحة شخصية للاعب بها كل معلوماته الشخصية.

وأوضح أن المستويات الأولى حتى المستوى السابع تطلب من اللاعب مساعدة والدته في أعمال المنزل وأنها طلبت منه رسم حوت وثلاث حروف بالإنجليزية بآلة حادة على جسده.

وتطلب اللعبة بعد ذلك معلومات دقيقة عن أصدقائك، خاصةً ممن هم من خارج ديانتك وأيضًا سلوكك مع أسرتك وسلوك أسرتك مع بعضهم البعض.

وأكد أنه ترك اللعبة بعدما طلبت منه إيذاء زميله القبطي، وجرحه بآلة حادة في الصليب الموجود على ذراعه.

وأضاف أن لعبة الحوت الأزرق تخترق حسابات الشخص ويتم تسجيل الحساب الذي يحمل كافة البيانات على الهاتف عليها وأنها تدعو إلى الإلحاد وتوصل من يلعبها إلى الانتحار.

 

 

 

أخبار متعلقة

باحث سياسي: لعبة "الحوت الأزرق" تتبع أسلوب "داعش"

باحث سياسي: لعبة "الحوت الأزرق" تتبع أسلوب "داعش"
بيان عاجل لوزير الاتصالات بسبب "الحوت الأزرق" و20 لعبة خطيرة أخرى

بيان عاجل لوزير الاتصالات بسبب "الحوت الأزرق" و20 لعبة خطيرة أخرى
استشاري أمن معلومات: "الحوت الأزرق" فكر نفسي وليست مجرد لعبة

استشاري أمن معلومات: "الحوت الأزرق" فكر نفسي وليست مجرد لعبة
«الحوت الأزرق» يشعل البرلمان: 10 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمواجهة الألعاب الإلكترونية الخطرة

«الحوت الأزرق» يشعل البرلمان: 10 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمواجهة الألعاب الإلكترونية الخطرة
بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي
"تعليم بورسعيد" تحذر بالابتعاد عن "الحوت الأزرق" والألعاب المشبوهة

"تعليم بورسعيد" تحذر بالابتعاد عن "الحوت الأزرق" والألعاب المشبوهة
"حقوق إنسان النواب": ننتظر دور الحكومة في التصدي للعبة الحوت الأزرق

"حقوق إنسان النواب": ننتظر دور الحكومة في التصدي للعبة الحوت الأزرق
برلماني: حظر "الحوت الأزرق" حق للدولة المصرية

برلماني: حظر "الحوت الأزرق" حق للدولة المصرية
7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق
نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

مدير أمن المنيا يوجه بحسن معاملة المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم

مدير أمن المنيا يوجه بحسن معاملة المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم

أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

رئيس "الألعاب الإلكترونية": روسيا ألقت القبض على مخترع "الحوت الأزرق"

رئيس "الألعاب الإلكترونية": روسيا ألقت القبض على مخترع "الحوت الأزرق"

بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

اختيارات الوطن

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

"رقص ومزمار بلدي".. أول فيديو من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

الأكثر قراءة

عاجل