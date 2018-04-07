برلماني: حظر "الحوت الأزرق" حق للدولة المصرية

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يحق للحكومة المصرية أن تحظر تطبيقات الألعاب الخطيرة، مثل لعبة الحوث الأزرق باعتبارها تُشكل خطرًا على الأمن القومي.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية بشكل مستمر للتحذير من خطورة هذه الألعاب، مناشدًا وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بالحذر من تعامل أطفالهم مع الهواتف الذكية.

وشدد على أنه يجب أن تغلق هذه الألعاب والتطبيقات الخطيرة، حيث إنها تمثل خطورة على الأمن القومي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من حق أي دولة أن تحمي وتدافع عن أمنها القومي، مثلما فعلت الجزائر عندما أغلقت بعض التطبيقات التى تشكل خطرا على أمنها القومي.