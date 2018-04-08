البيان الـ18 لـ"سيناء 2018": مقتل 4 تكفيريين وضبط 2 شديدي الخطورة

بثت الفضائية المصرية البيان الـ18 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، حيث واصلت القوات المسلحة جهودها في عملية المجابهة الشاملة واستمرارًا لتعزيز قدات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.

-القضاء على 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.

-القضاء على عنصر تكفيري عُثر بحوزته على مبالغ مالية وهواتف محمولة وقطعة حشيش بشمال سيناء.

-تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحة معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

-تدمير 386 ملجأ ووكرًا ومخزنًا عثر بداخلهم على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لإستهداف قوات المداهمة بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكميات من الزخائرة بالإضافة إلى محطة إرسال.

-قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

-القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

-اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

-وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابية.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الإتجاهين الغربي والجنوبي.

وفي إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين العسكريين على الاتجاه الشمالي الشرقي تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.

كما تم ضبط عربيتين بداخلهم كميات كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر بالإضافة إلى أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدي.

وعلى الاتجاه الغربي تم ضبط عربة دفع رباعي بها بندقيتان قناصة وكميات من الزخائر.

وفي نطاق الجنوبية العسكرية تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وضبط فردين ينتميان للجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب في إتجاه الجنوب.

واستكمالًا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشر عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.

واستمرارًا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودهما للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.