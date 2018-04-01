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الوطن

البيان الـ17 لعملية سيناء 2018: مقتل 6 تكفيريين.. واستشهاد ضابط وجندي

اليوم AM 07:15
كتب: أحمد حامد دياب
البيان الـ17 لعملية سيناء 2018: مقتل 6 تكفيريين.. واستشهاد ضابط وجندي

قوات سيناء 2018

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن على مدار الأيام الماضية واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 لتدمير الأوكار وأسفرت العمليات عن النتائج التالية:

- قيام القوات الجوية بتدمير أهداف للعناصر الإرهابية بعد رصدها بمعلومات استخباراتية مؤكدة

-رصد واستهداف بؤرة شديدة الخطورة أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.

-تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث أسفرت عن القضاء على 5 أفراد تكفيريين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية.

-قيام عناصر المهندسين العسكريين

-ضبط 19 سلاح أنواع أر بي جي وقناص وبرينتا وأف وان.

-تدمير 393 

التدمير والتحفظ على 19 سيارة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

-القبض على 513 فرد من المطلوبين جنائيا والعناصر الإرهابية والمشتبه بهم.

واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم أكتر من 600 كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الصحراوية والظهير الصحراوي.

-تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق برفح وضبط سيارة بها 88 لفافة بانجو .

-انتشرت عدد من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها.

-ونتيجة للعمليات تم استشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط صف وجندي.

 

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