شيخ الأزهر: يسعدنا أن نهنئ الأخوة الأقباط في مصر بعيد القيامة

أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، باستقبال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، له في المقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية في مصر يسعدها أن تهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مضيفا: "الرسالة المشتركة هي رسالة السلام، وكنت أتوقف كثيرًا أمام كلمة الإنجيل - السلام لكم - وكلمة القرآن السلام عليكم.. نفس الرسالة والأهمية".

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته اليوم، أنه يجب علينا اليوم أن نتذكر أن بيننا أصول ورسالة وتحديات واحدة ومشتركة، وتابع: "أن هناك رسالة مشتركة تجمع بين الأقباط والمسلمين وهي إقرار السلام فيما بيننا"، مؤكدًا أهمية الاعتراف بحرية اعتقاد الآخر.