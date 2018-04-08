بالصور| القيادات الإسلامية والقبائل العربية تهنئ البابا بعيد القيامة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يرافقه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قدموا التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المهنؤون خلال الزيارة محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث، وعدد من مسؤولي الإدارات والقطاعات بالدوائر الإسلامية الثلاثة.

واستقبل البابا وفد رابطة القبائل العربية، وقدموا إلى البابا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، والذي حرص على توزيع الحلوى عليهم.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، وأقامت الكنائس قداسات العيد، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلًا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، ونسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".