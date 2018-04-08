تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| القيادات الإسلامية والقبائل العربية تهنئ البابا بعيد القيامة

منذ 13 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
بالصور| القيادات الإسلامية والقبائل العربية تهنئ البابا بعيد القيامة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يرافقه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قدموا التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المهنؤون خلال الزيارة محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث، وعدد من مسؤولي الإدارات والقطاعات بالدوائر الإسلامية الثلاثة.

واستقبل البابا وفد رابطة القبائل العربية، وقدموا إلى البابا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، والذي حرص على توزيع الحلوى عليهم.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، وأقامت الكنائس قداسات العيد، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلًا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، ونسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".

بالصور| القيادات الإسلامية والقبائل العربية تهنئ البابا بعيد القيامة
بالصور| القيادات الإسلامية والقبائل العربية تهنئ البابا بعيد القيامة

أخبار متعلقة

البابا تواضروس يشكر السيسي ومهنئيه بعيد القيامة

البابا تواضروس يشكر السيسي ومهنئيه بعيد القيامة
البابا تواضروس يشكر قوات الأمن على تأمينها احتفالات عيد القيامة

البابا تواضروس يشكر قوات الأمن على تأمينها احتفالات عيد القيامة
البابا يهنئ السيسي بإعادة انتخابه.. ويذكر ضحايا "مارجرجس" و"المرقسية"

البابا يهنئ السيسي بإعادة انتخابه.. ويذكر ضحايا "مارجرجس" و"المرقسية"
البابا تواضروس بقداس عيد القيامة: هناك من يصنع الألم وأخر يزرع الأمل

البابا تواضروس بقداس عيد القيامة: هناك من يصنع الألم وأخر يزرع الأمل
البابا تواضروس يؤكد على الصلاة لمصر ونهضتها بقداس عيد القيامة

البابا تواضروس يؤكد على الصلاة لمصر ونهضتها بقداس عيد القيامة
بالصور| البابا يستقبل وزيري الكهرباء والبيئة للتهنئة بـ"عيد القيامة"

بالصور| البابا يستقبل وزيري الكهرباء والبيئة للتهنئة بـ"عيد القيامة"
رئيس "المركزي للتنظيم" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

رئيس "المركزي للتنظيم" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة

عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة
حسين زين يهنئ البابا والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

حسين زين يهنئ البابا والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

خالد الصاوي يهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما: "الحب ينتصر"

خالد الصاوي يهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما: "الحب ينتصر"

موجز الظهيرة| استشهاد فلسطيني.. وشيخ الأزهر والمفتي يزوران الكاتدرائية

موجز الظهيرة| استشهاد فلسطيني.. وشيخ الأزهر والمفتي يزوران الكاتدرائية

"الصحة": إصابة 25 مواطنا في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بالفيوم

"الصحة": إصابة 25 مواطنا في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بالفيوم

غدا.. انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي في دبي بمشاركة 141 دولة

غدا.. انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي في دبي بمشاركة 141 دولة

المنصوري: 29% حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية

المنصوري: 29% حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية

اختيارات الوطن

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«هاجر» تعبّر عن حبها بالرسم: مين اللى مايحبش «صلاح»

«هاجر» تعبّر عن حبها بالرسم: مين اللى مايحبش «صلاح»

شركة أمن لحماية القرود

شركة أمن لحماية القرود

مولد «السيدة»: «زحام بوشين» رزق للباعة وخنقة للسكان

مولد «السيدة»: «زحام بوشين» رزق للباعة وخنقة للسكان

الأكثر قراءة

عاجل