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الوطن

بالصور| البابا يستقبل "أبوشقة" ووفد الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بالعيد

منذ 25 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
بالصور| البابا يستقبل "أبوشقة" ووفد الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بالعيد

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الآباء الفرنسيسكان، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ورئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وطاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق، لتقديم التهنئة إلى البابا بمناسبة عيد القيامة.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، فيما يستقبل البابا المهنئين بالعيد بالمقر البابوي في الكاتدرائية.

وأقامت الكنائس قداسات العيد، مساء أمس، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، والذي نسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".

بالصور| البابا يستقبل "أبوشقة" ووفد الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بالعيد
بالصور| البابا يستقبل "أبوشقة" ووفد الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بالعيد

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