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الوطن

"الطيب" والمفتي يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد

منذ 33 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
"الطيب" والمفتي يزوران الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد

الباا وشيخ الأزهر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية شوقي علام، الذين حضروا لتقديم التهنئة إلى البابا بمناسبة عيد القيامة.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بـ"عيد القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحي، وأقامت الكنائس قداسات العيد، ووجه البابا تواضروس، التهنئة للأقباط بمناسبة العيد، قائلا: "هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا، والذي نسميه بثلاثة أسماء هي -عيد الفصح، وعيد القيامة، ويوم الأحد-، ويعني العبور من الظلام إلى النور".

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، فيما فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات مشددة خلال القداس شملت: "عدم السماح بدخول من لا يحمل دعوات حضور القداس، ومنع الحضور من حيازة الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال، وكذلك منع دخول السيارات طبقا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق".

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