نقيب الإعلاميين ينعى آمال فهمي: فقدنا إذاعية قديرة امتلكت جوامع الكلمة

نعى نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، ومجلس النقابة، الإعلامية القديرة آمال فهمي التي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال الكنيسي، في بيان: "فقدنا إذاعية قديرة امتلكت جوامع الكلمة فأثرت مسامع المصريين بالعديد من البرامج الحوارية الراسخة في وجدان المواطن المصري والعربي عبر ميكروفون الإذاعة المصرية"، داعيا المولى أن يرحمها ويُلهم أهلها الصبر والسلوان.

وغيب الموت الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وهي من مواليد 1926، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وانضمت للإذاعة المصرية عام 1951، وتعد أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية".