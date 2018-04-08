تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| رئيس مدينة الحامول تُهنئ الأقباط بعيد القيامة

منذ 22 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| رئيس مدينة الحامول تُهنئ الأقباط بعيد القيامة

رئيس مدينة الحامول تهنئ الاقباط بعيد القيامة

هنأت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث رافقها خلال الزيارة نواب رئيس المركز والمدينة وبعض من العاملين بالديوان العام، حيث كان في استقبالهم الأب برسوم جرجس، راعى كنيسة مارجرجس بالحامول وعدد من الإخوة المسيحيين.

وتقدمت رئيس المركز والمدينة، بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على الأخوة المسيحين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه.

أخبار متعلقة
حسين زين يهنئ البابا والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

حسين زين يهنئ البابا والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي

محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي
محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد في بنها

محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد في بنها
بدء قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس في دسوق

بدء قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس في دسوق
محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
محافظ مطروح يرسل برقية تهنئه للأنبا باخوميوس مناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ مطروح يرسل برقية تهنئه للأنبا باخوميوس مناسبة عيد القيامة المجيد

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

برامج شاهدة على مسيرة آمال فهمي الإذاعية.. أبرزها "على الناصية"

برامج شاهدة على مسيرة آمال فهمي الإذاعية.. أبرزها "على الناصية"

عاطل يقطع رقبة ابن عمه.. وأعمام الضحية ينتقمون: "الدم بقى مية"

عاطل يقطع رقبة ابن عمه.. وأعمام الضحية ينتقمون: "الدم بقى مية"

إزالة تعدي بالبناء علي مساحة 600 متر أرض زراعية بطلخا في الدقهلية

إزالة تعدي بالبناء علي مساحة 600 متر أرض زراعية بطلخا في الدقهلية

مدير القاهرة التاريخية: ترميم دقيق لـ10 مباني تاريخية يشمل الزخارف

مدير القاهرة التاريخية: ترميم دقيق لـ10 مباني تاريخية يشمل الزخارف

"شركات السياحة": آخر موعد لتسجيل أسماء المتقدمين للحج 28 أبريل الجاري

"شركات السياحة": آخر موعد لتسجيل أسماء المتقدمين للحج 28 أبريل الجاري

اختيارات الوطن

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«هاجر» تعبّر عن حبها بالرسم: مين اللى مايحبش «صلاح»

«هاجر» تعبّر عن حبها بالرسم: مين اللى مايحبش «صلاح»

الأكثر قراءة

عاجل