بالصور| رئيس مدينة الحامول تُهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث رافقها خلال الزيارة نواب رئيس المركز والمدينة وبعض من العاملين بالديوان العام، حيث كان في استقبالهم الأب برسوم جرجس، راعى كنيسة مارجرجس بالحامول وعدد من الإخوة المسيحيين.

وتقدمت رئيس المركز والمدينة، بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على الأخوة المسيحين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه.