رئيس جامعة أسيوط يزور المطرانيات لتهنئة قياداتها بعيد القيامة

زار الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عدد من مطرانيات وإبراشيات أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد "القيامة" المجيد.

رافقه فيها الدكتور محمد عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس مجلس قسم الأشعة التشخيصية بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور مصطفى السعيد، الأستاذ المتفرغ بقسم طب الأطفال، والدكتور وديع ماكسيميوس، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، والدكتور محمود جابر، مستشار رئيس الجامعة لشئون الهندسية، ومحمود بخيت، أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد جعيص، رئيس الجامعة، على قوة ومتانة النسيج الوطني، ووحدة الشعب المصري وتلاحمه، عبر العصور التاريخية المتلاحقة، وهو ما يميز مصر عن كثير من دول العالم، التي لم تنجح أي محاولات لشق صف شعبها، أو التفريق بين نسيجي الوطن، مشيداً بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة في الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الغالي وحماية وحدتها الوطنية،

وأكد على ثقته في قدرة شعب مصر في الحفاظ وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة،