وفد "المصريين الأحرار" بالسويس يزور الكنائس للتهنئة بعيد القيامة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار بالسويس، الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية في السويس لتقديم التهنئة له وللكهنة وشعب السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، نيابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

كما زار الوفد برئاسة عادل فاضل أمين التنظيم للحزب بالمحافظة الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، حيث قدم التهنئة إلى القس بشاى ولشعب بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيدة وأعياد الربيع .

كما تقدم وفد المصريين الأحرار بالسويس، التهنئة بالعيد خلال زيارته إلى كنيسة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان "اللاتين" ولشعب الكنيسة بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيدة وأعياد الربيع.

جدير بالذكر أن رئيس الحزب شارك الاحتفال الرسمي بحضور البابا في الكاتدرائية المرقسية وترأس وفدا اليوم للتهنئة بالاعياد.