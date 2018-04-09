برلماني: إدراج "الحوت الأزرق" ضمن الجرائم الإلكترونية قريبا

قال السيد حجازي، أمين لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنً المجلس يعكف حاليًا على مناقشة مشروع قانون يكافح الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى إدراج ألعاب تهدد المجتمع مثل "الحوت الأزرق" ضمن محظورات القانون قريبًا.

وأشار حجازي، خلال حواره في برنامج "الشارع المصري"، الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، إلى أن لعبة الحوت الأزرق طورها أحد الشباب الروس عام 2013، وتستهدف الأطفال وحديثي السن، مؤكدًا أن التكنولوجيا لها بعد نفسي واجتماعي، مطالبًا الدولة بشن حملات توعية توضح المخاطر التكنولوجية.

وطالب أمين لجنة الطاقة بمجلس النواب أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالأولاد والتنبيه جيدًا على الأطفال الذين يغلقون أبواب غرفهم على أنفسهم، محذرًا من تركهم خاصة ذوي الصفات الانطوائية، فالتكنولوجيا تم استغلالها بشكل خاطئ.