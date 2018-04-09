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الوطن

بالفيديو| مارين لوبان تكشف تفاصيل أزمتها مع مفتي لبنان بسبب "الحجاب"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مارين لوبان تكشف تفاصيل أزمتها مع مفتي لبنان بسبب "الحجاب"

مارين لوبان

تحدثت مارين لوبان، رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، المرشحة الرئاسية الخاسرة، عن أزمتها مع مفتي لبنان، عندما رفضت ارتداء الحجاب كما هو متعارف عليه عند زيارته.

وقالت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "عندما أسافر خارج فرنسا، فأنا أعتبر نفسي جزءًا منها، ونحن في فرنسا لا نرتدي الحجاب، ولهذا لم أرتديه". 

وأضافت: "إذا استقبلنا أي رمز عربي، لن نجبر زوجته على خلع الحجاب، ولهذا تفهم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر موقفي ولم يمانع من ارتدائي للحجاب".

وعن ارتدائها الحجاب في العراق وإيران، نفت رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، أن تكون زارت أيًا من البلدين". 

وتابعت: "لا أسافر كسائحة حتى أرتدي الحجاب، لكنني أسافر في إطار سياسي كممثلة عن دولة فرنسا".

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