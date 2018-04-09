بالصور| زفة أيقونات شهداء "أحد الشعانين" في كنيسة مارجرجس بطنطا

نظمت كنيسة مارجرجس بطنطا، زفة أيقونات الشهداء، وبدأت من الباب الداخلي مرورًا بطول الكنيسة، وانتهاء بالهيكل، في حضور أسر الشهداء والمصابين، وحضور آباء وكهنة الكنيسة، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، كما حمل شمامسة الكنيسة صور الشهداء.

يأتي ذلك ضمن فاعليات حفل الذكرى الأولى، لاستشهاد 30 مسيحيًا وإصابة 72 آخرين، في أحداث "أحد الشعانين" خلال العام الماضي، وتقيمه كنيسة مارجرجس في طنطا، اليوم، ويتضمن إقامة القداس الألهي، يعقبه حفل تأبين وكورال، ثم تطييب المزار والمتحف وتمجيد الشهداء، وأيضًا أسر الشهداء والمصابين، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وجميع آباء وكهنة طنطا وشعب الكنيسة.

يذكر أن كاتدرائية مارجرجس، شهدت العام الماضي أثناء الاحتفال بأحد الشعانين، عملًا إرهابيًا من قبل الإرهابي ممدوح البغدادى، والذي فجر نفسه من خلال حزام ناسف، بعد ما تمكن من الدخول إلى الكنيسة والوصول إلى مكان الشمامسة وكرسي البابا، ما أسفر عن استشهاد 30 وإصابة 72 آخرين، إلى جانب تهشم متقنيات الكاتدرايئة.

وقررت قيادات الكنيسة وقتها دفن الشهداء في الكاتدرائية، تخليدًا لذكراهم.

وعقب الانفجار سعت القوات المسلحة فى إعادة ترميم الكنيسة، وتم افتتاحها في ديسمبر العام الماضي، إلى جانب إنشاء قيادات الكنيسة متحف يضم متعلقات الشهداء، وآثار الحادث ووضعها داخل فترينات زجاجية، وإعداد مزار للشهداء، وهي المرة الأولى التي يدفن فيها شهداء في مكان الاستشهاد نفسه.