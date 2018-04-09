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الوطن

"الصحة": رفع حالة الطوارئ في الوزارة.. 137 رقم الخط الساخن

اليوم AM 08:55
كتب: نرمين عفيفي
"الصحة": رفع حالة الطوارئ في الوزارة.. 137 رقم الخط الساخن

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قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ، إن الوزارة وضعت خطة بخصوص رفع درجة الاستعدادت في جميع المستشفيات وجميع أماكن الطوارئ على أتم الاستعدادت، ونشر عربات الإسعاف في جميع الأماكن العامة.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة "أون لايف" أن الأدوية المضادة للأسماك المملحة أصبحت متواجدة في مصر وجميع المحافظات، والمركز الرئيسي لوزارة الصحة الوقائية، ومراكز السموم.

وتابع وديع، أنه في حالة أي تسمم غذائي، يتوجه المواطن إلى وحدة الطوارئ التي تحولهم لمراكز السموم في حالة الحاجة، لافتا للخط الساخن لوزارة الصحة 137، والإسعاف 123.

 

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