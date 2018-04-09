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الوطن

"الصحة": تفقد عمل المستشفيات خلال شم النسيم بشكل دوري

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": تفقد عمل المستشفيات خلال شم النسيم بشكل دوري

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فرق المرور بالمحافظات تنظم لجان لتفقد سير عمل جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، للاطمئنان والتأكد من تطبيقها لخطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع، وشم النسيم.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفرق تتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية كافة، والمستلزمات الطبية خلال فترة الاحتفالات.

ولفت المتحدث باسم الصحة، إلى أن الوزارة تتابع تمركز سيارات الإسعاف بالميادين، والمحاور، والطرق السريعة، وذلك في إطار خطة "التأمين الطبي".

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