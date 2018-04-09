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الوطن

إصابة شاب بكسر في الجمجمة في مشاجرة بسبب شتائم على" فيس بوك"بالمنصورة

منذ 28 دقيقة
كتب: صالح رمضان
إصابة شاب بكسر في الجمجمة في مشاجرة بسبب شتائم على" فيس بوك"بالمنصورة

صورة أرشيفية

أصيب شاب بإصابات أفقدته الوعي، في مشاجرة بالأيدي والعصى مع 3 أشخاص في مدينة المنصورة بالدقهلية، لتعدي كل منهم على الآخر بالسب والشتم على صفحات "فيس بوك".

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول عبد الله محمود علي، 19 سنة عامل، ومقيم بالمنصورة، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ادعاء اعتداء آخرين ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبسؤال محمود علي، والده 54 سنة عامل، في محضر الشرطة، اتهم كلا من حسام، 26 سنة عامل، وشقيقه أحمد، 19 سنة طالب، وعماد ،31 سنة عامل، بالتعدي على نجله بالضرب بالأيدي والعصى وإحداث إصابته لتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتمكن الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم، وضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط الأشخاص الثلاثة، وبسؤالهم في محضر الشرطة، أنكروا اتهام والد المصاب لهم  واتهم الثالث المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات بالساعد الأيمن.

وجار موالاة الاستعلام عن حالة المصاب  وسؤاله فور إمكانية ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6356 لسنة 2018 إدارى القسم وجار العرض على النيابة العامة.

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