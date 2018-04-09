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الوطن

"الصحة": وقف عمل أي منفذ لبيع أسماك تضر بالمواطن

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": وقف عمل أي منفذ لبيع أسماك تضر بالمواطن

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أحمد عمادالدين راضي، وجه مسئولي قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وإدارة الرقابة على الأغذية، باستمرار حملاتهم على أماكن بيع الأسماك المملحة، والمدخنة، والطعام المعلب مثل الفسيخ والرنجة، اليوم، لمواجهة أية محاولات لتقديم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي قد تسبب مشاكل صحية خطيرة للمواطنين.

وأضافت المصادر، أن تكليفات الوزير تتضمن أخذ عينات من المنتجات قبل بيعها للمواطنين، وفحصها، وإعدام الفاسد منهم.

وأشارت المصادر إلى أن وقف عمل المنشآت التي تكون غير مطابقة للاشتراطات الصحية، هو مصير أي منفذ للبيع يقدم أسماك أو مأكولات تضر بصحة المواطن.

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