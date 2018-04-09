تسجيل الدخول

الوطن

"أمن الجيزة" يطارد "مسجل" انتحل صفة ضابط واستولى على 38 ألف جنيه

منذ 20 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
"أمن الجيزة" يطارد "مسجل" انتحل صفة ضابط واستولى على 38 ألف جنيه

اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة

تعرض شاب مقيم بمنطقة حدائق الأهرام لحادث سطو من قبل شخص، أدعى أنه رجل شرطة، وأظهر له تحقيق شخصية تثبت صفته المُنتحلة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 38 ألف جنيه.

يقول المجني عليه "وليد هاشم"، إن واقعة السطو على منزله كانت فجر يوم 1 أبريل الجاري، حين حضر إلى منزله المتهم (أحمد.ك) وأخبره أنه ضابط بمديرية أمن الجيزة، ثم أظهر له إذن صادر من نيابة الهرم بتفتيش شخصه ومسكنه.

وأضاف هاشم: "طلب مني تحقيق الشخصية ثم أجرى إتصالا بآخر بغرض الكشف للتأكد من كوني متهم فى قضايا من عدمه، وأدلى ببيانات صحيحة، أزالت شكوكي حول كونه منتحل صفة ضابط شرطة".

وتابع: "طلب مني الدخول واحتساء قهوة، وفي تلك الأثناء تمكن من الاستيلاء على 38 ألف جنيه، ثم طلب مني جهاز "DVR" الخاص بكاميرات المراقبة لتفريغه، وتبادلنا أرقام المحمول، ووعدني بإرساله في الصباح مع أمين شرطة".

وأكد هاشم أنه بحث برقم الهاتف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتمكن من التوصل لحسابه الشخصي، وبه صورته، حيث أرسلها لأحد أصدقائه فى قسم شرطة الهرم، وأكد له أن "أحمد.ك" مسجل سطو وله نشاط إجرامي معروف.

وقال المجنى عليه إنه توصل لمحرضي (حمد. ك) وهما شخص يدعى "عليان" نجار، وأخرى اسمه "رمضان" سمسار، بحسب وليد هاشم، كانا على علم بحيازته ملبغا ماليا، وتمكن من التوصل لهما واقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، حيث حرر محضرا ضدهما وضد (أحمد.ك)، حمل رقم 22356 لسنة 2018 جنح الهرم، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهما.

من جانبه قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، كلف أجهزة البحث الجنائي بسرعة إجراء تحرياتها فى الواقعة، ورصد أماكن تواجد وتردد المتهم الرئيسي في الواقعة، للقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

أخبار متعلقة

أمن الجيزة: ضبط مرتبكي واقعة خطف صاحب شركة مقاولات بالهرم

أمن الجيزة: ضبط مرتبكي واقعة خطف صاحب شركة مقاولات بالهرم
"أمن الجيزة" يواصل جهوده لكشف لغز مقتل سيدة بطلق ناري في رأسها بالصف

"أمن الجيزة" يواصل جهوده لكشف لغز مقتل سيدة بطلق ناري في رأسها بالصف
مديرية أمن الجيزة تضبط 9874 مخالفة مرورية في حملة مكبرة

مديرية أمن الجيزة تضبط 9874 مخالفة مرورية في حملة مكبرة
"أمن الجيزة": ضبط 33 متهما متورطين في قضايا مخدرات وسلاح

"أمن الجيزة": ضبط 33 متهما متورطين في قضايا مخدرات وسلاح
أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف غموض العثور على أشلاء آدمية ببولاق

أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف غموض العثور على أشلاء آدمية ببولاق
القبض على موظف بتهمة انتحال صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية

القبض على موظف بتهمة انتحال صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية
القبض على موظف بهيئة الاستعلامات بتهمة انتحال صفة مستشار بالرئاسة

القبض على موظف بهيئة الاستعلامات بتهمة انتحال صفة مستشار بالرئاسة

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

دول الاتحاد الأوروبي تمنح جنسياتها لمليون شخص في 2016

دول الاتحاد الأوروبي تمنح جنسياتها لمليون شخص في 2016

الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

محافظ الشرقية يناقش دعم فلاحي ومربي الماشية بالقوافل الإرشادية للمحصول

محافظ الشرقية يناقش دعم فلاحي ومربي الماشية بالقوافل الإرشادية للمحصول

محافظ الشرقية يناقش استعداد المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح

محافظ الشرقية يناقش استعداد المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح

حديقة حيوان الجيزة تستقبل 70 ألف محتفل بشم النسيم.. ومفاجآت ترفيهية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل 70 ألف محتفل بشم النسيم.. ومفاجآت ترفيهية

اختيارات الوطن

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

الأكثر قراءة

عاجل