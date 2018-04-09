"أمن الجيزة" يطارد "مسجل" انتحل صفة ضابط واستولى على 38 ألف جنيه

تعرض شاب مقيم بمنطقة حدائق الأهرام لحادث سطو من قبل شخص، أدعى أنه رجل شرطة، وأظهر له تحقيق شخصية تثبت صفته المُنتحلة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 38 ألف جنيه.

يقول المجني عليه "وليد هاشم"، إن واقعة السطو على منزله كانت فجر يوم 1 أبريل الجاري، حين حضر إلى منزله المتهم (أحمد.ك) وأخبره أنه ضابط بمديرية أمن الجيزة، ثم أظهر له إذن صادر من نيابة الهرم بتفتيش شخصه ومسكنه.

وأضاف هاشم: "طلب مني تحقيق الشخصية ثم أجرى إتصالا بآخر بغرض الكشف للتأكد من كوني متهم فى قضايا من عدمه، وأدلى ببيانات صحيحة، أزالت شكوكي حول كونه منتحل صفة ضابط شرطة".

وتابع: "طلب مني الدخول واحتساء قهوة، وفي تلك الأثناء تمكن من الاستيلاء على 38 ألف جنيه، ثم طلب مني جهاز "DVR" الخاص بكاميرات المراقبة لتفريغه، وتبادلنا أرقام المحمول، ووعدني بإرساله في الصباح مع أمين شرطة".

وأكد هاشم أنه بحث برقم الهاتف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتمكن من التوصل لحسابه الشخصي، وبه صورته، حيث أرسلها لأحد أصدقائه فى قسم شرطة الهرم، وأكد له أن "أحمد.ك" مسجل سطو وله نشاط إجرامي معروف.

وقال المجنى عليه إنه توصل لمحرضي (حمد. ك) وهما شخص يدعى "عليان" نجار، وأخرى اسمه "رمضان" سمسار، بحسب وليد هاشم، كانا على علم بحيازته ملبغا ماليا، وتمكن من التوصل لهما واقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، حيث حرر محضرا ضدهما وضد (أحمد.ك)، حمل رقم 22356 لسنة 2018 جنح الهرم، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهما.

من جانبه قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، كلف أجهزة البحث الجنائي بسرعة إجراء تحرياتها فى الواقعة، ورصد أماكن تواجد وتردد المتهم الرئيسي في الواقعة، للقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.