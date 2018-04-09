حديقة حيوان الجيزة تستقبل 70 ألف محتفل بشم النسيم.. ومفاجآت ترفيهية

استقبلت حديقة حيوان الجيزة، اليوم، المحتفلين بشم النسيم بعدد من المفاجأت السارة للزوار وخاصة الأطفال، من بينها قطار طفطف، وسيارة غولف، وسينما تعرض أفلاما مخصصة للأطفال.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 70 ألف زائر.

وأشار إلى أنه تم زيادة منافذ دخول الحديقة وبيع التذاكر للتيسير على الزائرين ومنع تكدسهم على الأبواب، كذلك وضع لوحات إرشادية جديدة وخرائط تعريفية للحيوانات والنباتات، وإتاحة المعلومات التفصيلية عن كل حيوان أو نبات نادر، حتى تشمل الزيارة طابعاً ثقافياً ترفيهيا.

وأكد رجائي أن الحديقة تعمل بكل أطقمها من أطباء وعمال وكلافين، إذ ألغيت الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ، والتكدس والزحام، فضلاً عن تأمين الزوار، ونسق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، تحسباً لأي طوارئ وسرعة التعامل معها.

وأشار إلى عرض الحديقة في شكل بانوراما "الولدات" الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وتقديم عرض تدريبي لسباع البحر وتشغيل مواتير المياه لتغذية جزيرة الشاي وشلالات الجبلايات وتجديد منطقة الزراف والاستراحات العربي وتغيير الرخام وزيادة منافذ دخول الحديقة، وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير وعمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة، لخدمة العائلات وكبار السن، وتواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها وشركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين.

وأضاف أن الزوار استمتعوا بما تنفيذه من خطة للتطوير تشمل خدمات مقدمة للجمهور مثل الاستراحات الجديدة، التي تجددها بالكامل، وإقامة منطقة ترفيهية على أعلى مستوى وألعاب ترفيهية بحديقة حيوان الجيزة، ومن ضمنها ألعاب كهربائية للأطفال.

واستقبلت الحديقة لأول مرة زوارها خلال أعياد الربيع بـ 11 لوحة جدارية على الأسوار من الداخل، بمقاسات مختلفة، بعد أن انتهت طالبات كلية التربية الفنية بحلوان، من تحويل الأسوار إلى لوحة فنية، ضمن مشروع تخرجهن من الجامعة، الذي استمر على مدار 6 أشهر، ويهدف لتجميل الحديقة، حيث نفذت جميع التصميمات من وحي الحيوانات لتلائم أجواء الحديقة وجذب الزائرين.