بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد

استقبل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية، الوفود الرسمية للتهنئة بعيد القيامة.

واستقبل الأسقف، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والمحلية والدينية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وقدم الجميع التهنئة إلى الأنبا بطرس والكهنة ولأقباط شبين القناطر بعيد القيامة.

وأقامت الكنائس قداسات عيد القيامة، مساء السبت الماضي، وبدأت في استقبال المهنئين أمس بالعيد، وواصلت استقبال المهنئين اليوم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم.

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، شملت منع دخول السيارات للكنائس طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق.