تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد

اليوم PM 06:42
كتب: مصطفى رحومة:
بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد

استقبل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية، الوفود الرسمية للتهنئة بعيد القيامة.

واستقبل الأسقف، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والمحلية والدينية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وقدم الجميع التهنئة إلى الأنبا بطرس والكهنة ولأقباط شبين القناطر بعيد القيامة.

وأقامت الكنائس قداسات عيد القيامة، مساء السبت الماضي، وبدأت في استقبال المهنئين أمس بالعيد، وواصلت استقبال المهنئين اليوم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم.

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، شملت منع دخول السيارات للكنائس طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق.

بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد
بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد
بالصور| محافظ القليوبية يزور إيبارشية شبين القناطر للتهنئة بالعيد

أخبار متعلقة

وفد من "المصريين الأحرار" لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

وفد من "المصريين الأحرار" لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة
وزير الخارجية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزير الخارجية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
بالصور| البابا تواضروس يستقبل فتيات دار "بنات مريم" شبرا الخيمة

بالصور| البابا تواضروس يستقبل فتيات دار "بنات مريم" شبرا الخيمة
بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة

بالصور| البابا يحتفل بشم النسيم في دير السريان مع أساقفة الكنيسة

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

ملكة بريطانيا تؤجر أراضي مقابل "مسامير وحدوة حصان"

ملكة بريطانيا تؤجر أراضي مقابل "مسامير وحدوة حصان"

الجنايات تستأنف غدا محاكمة 213 متهما في قضية "بيت المقدس"

الجنايات تستأنف غدا محاكمة 213 متهما في قضية "بيت المقدس"

تقرأ غدا في "الوطن".. العار يلاحق "زمالك مرتضى"

تقرأ غدا في "الوطن".. العار يلاحق "زمالك مرتضى"

عاجل| الجيش الروسي: لم نجد أي آثار لهجوم كيماوي في دوما

عاجل| الجيش الروسي: لم نجد أي آثار لهجوم كيماوي في دوما

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة غرقا بنهر النيل في قنا

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة غرقا بنهر النيل في قنا

اختيارات الوطن

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

الأكثر قراءة

عاجل