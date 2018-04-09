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الوطن

روسيا تحذر من تداعيات خطرة حال تعرض سوريا لضربة عسكرية غربية

منذ 17 دقيقة
كتب: أ ف ب
روسيا تحذر من تداعيات خطرة حال تعرض سوريا لضربة عسكرية غربية

روسيا: "تداعيات خطرة" إذا تعرضت سوريا لضربة عسكرية غربية

حذرت روسيا اليوم الإثنين، من "تداعيات خطرة" إذا تعرضت سوريا لضربة عسكرية تهدد دول غربية في طليعتها الولايات المتحدة بتوجيهها إلى النظام السوري ردا على هجوم كيماوي مفترض استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا "ندعو الغربيين إلى التخلي عن خطاب الحرب"، مؤكدا أنه "لم يقع هجوم كيماوي" في دوما السبت و"ما من أدلة" على حصول مثل هكذا هجوم.

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